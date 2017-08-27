Телеканал Zik звільнив журналіста Лохвицького через суперечку з прихильником Порошенка

Костянтин Лохвицький звільнений за «порушення стандартів виконання службових обов’язків».

Як повідомляє сайт «Вої», з огляду на резонанс, який викликало в соціальній мережі відео з Ходи нескорених на День Незалежності за участю журналіста телеканалу Zik Костянтина Лохвицького, керівництво медіа-структури надало пояснення.

Костянтин Лохвицький – колишній учасник АТО, поранений під Іловайськом. На телеканалі Zik працює буквально тиждень. Вихід людини з плакатом на підтримку Президента Петра Порошенка на Ході нескорених сприйняв як провокацію, – йдетсья у повідомленні.

Позиція журналіста Костянтина Лохвицького така:

Всі прекрасно розуміють, що ця людина вийшла, щоб спровокувати хлопців на Ході нескорених, але в неї не вийшло. Його прихильники сподівалися, що учасники АТО почнуть бити людину з таким плакатом, але не так сталося як гадалося – хлопці стримались. Я, як учасник АТО, журналіст, не міг не поставити цій людині декілька запитань. Оскільки людина почала мені тикати та хамити, я висловив свою думку в кадрі щодо відсутності честі, совісті, гідності та поваги до моїх загиблих побратимів, і таки маю право!

Нам прикро за цей інцидент. Костянтин мав право продемонструвати своє ставлення, проте як громадянин, а не як журналіст при виконанні свої професійних обов`язків. Тому від імені телеканалу Zik перепрошую за таку поведінку журналіста, – коментує ситуацію генеральний директор медіа-холдингу Zik Ігор Туркевич.

Зазначається, що за порушення стандартів виконання службових обов`язків Костянтин Лохвицький звільнений з посади журналіста телеканалу Zik.

Нагадаємо, один з учасників Ходи нескорених вийшов з плакатом Порошенко – наш Гетьман. Достойнішого немає!, який практично відразу ж порвав інший учасник ходи. Натомість Лохвицький вирішив розпитатися про мотиви прихильника Порошенка, але робив це у відверто агресивній манері.

Нагадаємо, 24 серпня у центрі Києва на Хрещатику пройшов Марш, або Хода Нескорених за участі членів родин загиблих учасників війни на Донбасі, Героїв Небесної сотні, а також свято вшанування волонтерів. У заходах взяли участь кілька сотень громадян.