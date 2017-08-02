Тариф на вивезення сміття для львів’ян зросте вдвічі

Львівська ОДА ініціює підняття тарифу на вивезення твердих побутових відходів. З відповідним зверненням до Львівської міськради звернулись обласні чиновники.

Якщо виконком міськради підтримає таке звернення, а це, схоже, питання вирішене, то тарифи зростуть удвічі. Впровадити нові тарифи хочуть уже з вересня.

«Зараз наші фахівці опрацьовують, перевіряють подані документи. У Львові діє 6 перевізників [сміття], серед яких один комунальний [«Львівспецкомунтранс»]. Тарифи розраховані по групах: для населення, для бюджетних установ, інші споживачі (це юридичні особи). Також по групах щодо зберігання та перевезення, перевезення великогабаритних [відходів]… Це ціла таблиця з тарифами, по пам’яті не скажу, але десь приблизно у два рази, якщо казати середню цифру, [буде] збільшення тарифів», – пояснив ZAXID.NET заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак.

За словами Бабака, зараз щомісячний тариф на вивезення сміття для населення становить приблизно 70 коп. за 1 м кв площі квартири. Ця сума може коливатися, залежно від перевізника, який вивозить сміття з того чи іншого району. При підвищенні тарифів ця сума може зрости приблизно вдвічі, відповідно до 1,40 грн за 1 м кв. За словами Бабака, якщо виконком ЛМР підтримає це рішення, то такі тарифи можуть впровадити уже з вересня.

«Тарифи, які діють зараз, були прийняті ще у 2014 році. За цей час зросла мінімальна зарплата, зросли ціни на паливно-мастильні матеріали, тобто на всі складові, які входять до тарифу. За це час відбулось подорожчання усіх тарифів і цін у магазинах… Тому підняття тарифів на вивезення та захоронення сміття є об’єктивним», – сказав Сергій Бабак.

У коментарі журналістам директор департаменту розвитку і експлуатації ЖКГ Львівської ОДА Назарій Романчук пояснив, що зміни до тарифу на вивезення та захоронення ТПВ розробляли перевізники ще до передачі ЛОДА функцій з вивезення сміття.

«Перевізники ще до того, як нам передали повноваження з вивезення ТПВ, напрацювали свої пропозиції до тарифів та подали їх у міську раду, де проводили їхню перевірку. Після прийняття рішення щодо делегування повноважень з вивезення сміття нам, ми ту саму процедуру, ті самі тарифи просто скерували Львівській міській раді, щоб вони їх повторно розглянули і винесли на засідання виконкому», – сказав Назарій Романчук.

Згідно з ухвалою депутатів Львівської міськради, до 2019 року ЛОДА займатиметься вивезенням сміття зі Львова, за що місто виділяє 300 млн грн субвенції у рік.