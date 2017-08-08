Стартував позачерговий призов: з Львівщини до Нацгвардії мають призвати 53 особи

В Україні 8 серпня стартував позачерговий призов до армії. За наказом президента Петра Порошенка до 31 серпня близько тисячі людей призовного віку (від 20 до 27 років) оберуть для служби.

Після цього призовну кампанію призупинять і відновлять тільки в жовтні.

Як зазначили в Генштабі, такий призов проводять через з недобір в Національну гвардію під час травневого призову. Відправляти в зону бойових дій призовників не будуть.

Після підготовки вони будуть виконувати функції із забезпечення громадського порядку на території областей, в яких проходитимуть службу, а також спеціальні завдання Національної гвардії.

Цього місяця з кожної області заберуть до армії від 50 до 100 чоловік. Наприклад, у Львівській області заплановано мобілізувати 53 бійців, а в Дніпропетровській — 95.

До слова, у червні в Україні було проведено призов офіцерів запасу. В район проведення антитерористичної операції поїхали тільки ті військові, які підписали контракт.

У 2017 році за наказом президента призов проводиться чотири замість двох разів, як це було раніше.

Zaxid.net