Спецслужби Львівщини викрили двох активістів терористичної організації «ЛНР»

Правоохоронці Львівщини викрили двох учасників терористичної організації «ЛНР», які з 2014 року є активними учасниками незаконних збройних формувань.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зазначається, що за процесуального керівництва прокуратури Львівської області, працівниками слідчого відділу управління Служби безпеки України у Львівській області 16 серпня розпочато досудове розслідування щодо двох мешканців Полтавської та Луганської областей, які підозрюються у вчиненні правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 КК України (Участь у терористичній організації, – передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна).

«Встановлено, що з 2014 року вказані особи є активними учасниками незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», виконуючи обов`язки командирів вогнеметної роти та відділення розвідувального взводу», – зазначається у повідомленні.