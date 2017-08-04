Синоптики попередили про грози, град та шквали на Львівщині

Львівський гідрометцентр прогнозує на Львівщині грози та шквали. Попри те висока температура повітря збережеться. Попереджають також про високу пожежну небезпеку.

Так, сьогодні вночі та вранці 3 серпня подекуди грози, шквали 15-20 м/с, град. Температура повітря вночі +17…+22°С, вдень +29…+34°С тепла, місцями +35…+37°С, пише zaxid.net.

4 серпня прогнозується без істотних опадів. Вітер південно-західний – 7-12 м/с. Температура повітря така ж висока ‒+35…+37°С.

5 серпня також прогнозуються місцями короткочасні дощі, грози, град. Температура повітря +29…+34°С.

При такій високій температурі є висока ймовірність пожежної небезпеки. Пожежники застерігають обережно поводитись з вогнем, щоб попередити загорання сухої рослинності, лісових насаджень і торфу.

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