Силовиків України з 20 серпня перевели на посилений варіант несення служби

Особовий склад Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Держслужби з надзвичайних ситуацій з 20 серпня переводяться на посилений варіант несення служби напередодні Дня Державного прапора та Дня незалежності України.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, відповідне рішення було оприлюднено під час наради за участю керівництва силових відомств під головуванням в.о. міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

Згідно з повідомленням, всі органи Держприкордонслужби зосереджують максимальні зусилля на забезпеченні безпеки та порядку в пунктах пропуску на державному кордоні України, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО та на адміністративній межі з тимчасово окупованими територіями Криму. Зокрема, посилено оглядову роботу, збільшено кількість прикордонних нарядів та активно залучаються службові собаки.