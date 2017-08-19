Резонансне ДТП на Львівщині: брат загиблої жінки каже, що за кермом був власник ФК “Карпати”

Брат загиблої у ДТП 31-річної мешканки села Ямельня на Львівщині Наталії Тріли стверджує, що за кермом автомобіля перебував власник ФК «Карпати» Петро Димінський. Чоловік звернувся до всіх, хто може допомогти родині встановити вбивцю його сестри.

Про це Степан Мацевко написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Близько 15.00 вона (Наталя Тріла – ред.) виїхала на своєму авто зі Львова в напрямку села Ямельня Яворівського району, де вона проживала. В дозволеному місці повернула ліворуч в сторону села. В цей час Mercedes моделі S-65 AMG (н/з АС0277ВР), яким керував Димінський, в супроводі позашляховика марки Lexus (н/з ВС0222СК), грубо порушивши ПДР, на великій швидкості в населеному пункті здійснив обгін у недозволеному місці. Внаслідок цього сталася страшна ДТП, в якій загинула моя сестра. Після ДТП Петро Димінський, не надавши першої медичної допомоги, пересів у позашляховик Lexus (н/з ВС0222СК) і змився у невідомому напрямку. Після чого до авто Димінського підійшов його охоронець і стверджував, що це він був за кермом Mercedes», – зазначає автор посту.

За його словами, зіткнення було дуже сильним, з авто сестри не залишилося нічого, Mercedes злетів у кювет і врізався в дерево. Але чомусь на водії, який стверджує, що був за кермом, немає жодної подряпини чи синця. Також є свідки, які бачили, як Димінський пересідав у позашляховик.

Тепер він максимально замітає сліди і уникає кримінальної відповідальності, стверджує Мацевко та просить допомоги у зборі додаткових свідчень і інформації з телефонів, фотоапаратів чи відеореєстраторів.

Як зазначив Мацевко у телефонній розмові із кореспондентом Укрінформу, Ольга працювала у львівській ІТ-компанії, була надзвичайно доброю, чуйною і розумною дівчиною. За кермом їздила вже 8 років.