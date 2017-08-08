У Скоп’є (Македонія) відбувся матч за Суперкубок Європи-2017, в якому переможець Ліги чемпіонів мадридський “Реал” обіграв переможця Ліги Європи “Манчестер Юнайтед”, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:1. Гра проходила за явної територіальної та ігрової переваги іспанського клубу, який лише зрідка дозволяв суперникові перехопити ініціативу на короткий термін.

Рахунок на 24-ій хвилині відкрив Каземіро. Гравець відгукнувся на передачу Карвахаля з глибини поля, уникнув офсайду і пробив у дотик – точно в дальній кут – 1:0. А на самому початку другого тайму, на 52-й хвилині Іско подвоїв рахунок. На лівому краю гравець “Реала” зіграв у стінку з Бейлом, вибіг один на один і пробив у дальній кут – 2:0. МЮ зумів відіграти один гол, коли на 62-й хвилині Лукаку все ж домігся свого.

У комбінації з участю новачків команди Навас невдало відбив перед собою сильний удар Матіча, а Лукаку опинився в потрібний час у потрібному місці – 2:1. Але більшого зробити “манкуніанцям” так і не вдалося. “Реал” в четвертий раз в історії виграв Суперкубок УЄФА.