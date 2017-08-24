Порошенко присвоїв звання заслуженого журналіста України редактору львівської газети

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання заслуженого журналіста України відомому львівському журналісту, головному редактору газети «Ратуша» Миколі Савельєву.

Про це йдеться в указі №251/2017, оприлюдненому на сайті Глави держави.

Микола Савельєв, зокрема, відомий своїми резонансними публікаціями про зловживання львівської влади та репортажами із зони проведення АТО. Також Микола добре відомий у волонтерських колах, зокрема, довший час допомагає пораненим бійцям у львівському госпіталі, повідомляє «Форпост».