Порошенко на Львівщині взяв участь у відкритті нового заводу

У Бродах відкрили вже третє на Львівщині підприємство, яке належить французькому концерну Nexans. Йдеться про завод «Електроконтакт Україна». На офіційне відкриття приїхав Президент України Петро Порошенко. Завод, на який чекали десять років, збудували за рік. Рівно рік тому, коли будівництво починали, Порошенко урочисто закладав капсулу.

Як повідомляє Zaxid.net, роботу тут отримає майже 2,5 тисячі людей. Наразі ж набрали уже 500 працівників.

«У середньому в тиждень ми приймаємо на навчання 20-25 осіб, які проходять стажування на нашій дільниці навчання. Обмежень по віку чи статі в нас немає. Зараз ми запроваджуємо навчання людей з вадами здоров’я, зокрема глухонімих приймаємо», – розповів директор заводу «Електроконтакт Україна» у Бродах Юрій Дуда.

На Львівщині підприємства «Електроконтакт Україна» вже є у Золочеві та Перемишлянах. Тепер європейські інвестиції прийшли і у Броди.

«Більше 10 мільйонів євро інвестор вклав лише у це виробництво, в обладнання. Але є ще одна важлива характеристика: будували це виробництво українські будівельники, дають роботу українським працівникам, сплачують податки до українського бюджету. Однак рівень якості є європейським», – пояснив Петро Порошенко.

На заводі виробляють електрокабелі для німецького концерну BMW. Тому до працівників основна вимога – якість. Натомість забезпечують довезення на роботу, європейський соціальний пакет із медстрахуванням, вивчення англійської чи німецької мови і зарплату, за українськими мірками, конкурентну.

«Це для нас є точка відліку – скільки заробляє монтер. По-різному. Це залежить від продуктивності. Це залежить від якості, від багатьох чинників. Але ми плануємо, що в середньому це буде від 8 до 14 тис. грн», – зазначив генеральний директор ТзОВ «Електроконтакт Україна» Андрій Гаврильчик.

Загалом у нове виробництво у Бродах інвестор має намір вкласти до 1 млрд грн.