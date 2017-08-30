Порошенко на Львівщині відкрив нову школу

Президент України Петро Порошенко наголошує, що розвиток сільських шкіл є пріоритетним завданням.

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це він сказав під час церемонії відкриття Наварійської загальноосвітньої школи-гімназії І-ІІІ ступенів у Львіській області.

За словами президента, на відкриття цього закладу чекали 30 років, останні 12 років з перервами школу будували.

«Чому сьогодні саме тут місце українського президента? Дехто думає, що відкриття школи нібито рядова подія. Ні. Це демонстрація пріоритетів України», – сказав він.

Порошенко підкреслив, що одним з пріоритетів для України є освітня галузь. «Що є освіта? Це ключ до успіху України та українців. Це дуже добрі і важливі традиції», – додав він.

Глава держави заявив, що у ХVІІ столітті українська нація була найбільш освіченою та письменною в Європі. «Ми ці традиції маємо не просто підтримувати, а підвищувати і зберігати. Саме тому немає більш важливої справи, ніж будівництво шкіл, підтримка освіти, забезпечення найсучаснішими технологіями шкіл», – зауважив глава держави.

За словами Порошенка, багато років в Україні стверджувалось, що «українське село гине і вмирає, там нема роботи і влада не знає вирішення проблеми». «Ми демонструємо кардинально інші підходи – в селі ми маємо підвищити якість освіти, сучасні технології, інтернет, досвід найкращих педагогів», – підкреслив президент.