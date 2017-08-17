Податкова міліція проводить обшуки на спиртзаводах Львівщини

Податкова міліція у рамках спецоперації з протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю на заводах – виробниках алкогольних напоїв проводить обшуки на спиртзаводах у 15 областях, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

”Співробітники податкової міліції продовжують масштабну спецоперацію з протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю. У рамках її другого етапу проводиться низка обшуків на території заводів – виробників алкогольних напоїв практично по всій території України”, – цитуються в повідомленні слова першого заступника голови ДФС Сергія Білана.

За його словами, більш як 300 співробітників податкової міліції на підставі постанов суду проводять обшуки на заводах, розташованих у 15 областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській і Чернігівській.

«Обшуки проводяться за результатами аналізу криміногенної ситуації у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв і з метою перевірки наявної інформації про невраховане виробництво цієї продукції на легальних заводах. Про це свідчать і численні факти вилучення працівниками податкової міліції з незаконного обігу горілки з етикетками і під марками відомих українських виробників. Таким чином, обшуки на лікеро-горілчаних заводах є усуненням причин, а не наслідків незаконного обігу алкогольних напоїв», – сказав Білан.