Петро Порошенко з візитом прибуде на Львівщину

Цього тижня Львівську область відвідає Президент України Петро Порошенко.

Про це під час апаратної наради у понеділок, 28 серпня, розповів голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, передає «Вголос».

«Ми очікуємо цього тижня на приїзд Глави держави», – зазначив він.

Нагадаємо, у Львові з робочим візитом Президент України Петро Порошенко перебував 14 липня. На території держпідприємства «Львівський бронетанковий завод» главі держави презентували пожежну машину ГПМ для гасіння займань на складах зброї.

 

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