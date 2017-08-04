На польських паспортах планують зобразити Меморіал орлят у Львові

Проект нового закордонного паспорта для громадян Польщі викликає критичні голоси в Литві. Йдеться про те, що на сторінках документа буде зображена «Остра брама», один із символів Вільнюса. Литовське Міністерство закордонних справ викликало заступника посла Польщі у Вільнюсі, пише Польське радіо.

Віце-міністр закордонних справ Литви Неріс Ґерманас поінформував, що передав Ґжеґожу Познанському – литовська сторона не може погодитися на проект паспортів:

«Остра брама з іконою Пресвятої Діви Марїї знаходиться на території Литви. Тому зображення Остробрамської каплиці не повинно видніти на офіційних документах іншої держави».

Віце-міністр додав, що він очікує, що Польща візьме до уваги застереження Литви.

Крім Острої брами, на нових паспортах має бути теж зображення Меморіалу львівських орлят.

Новий дизайн закордонних паспортів громадян Польщі – це елемент святкування сторіччя незалежності Польщі, яке припадає 11 листопада 2018 року. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило акцію «зроби дизайн паспорта», яка полягає у тому, що користувачі Інтернету самі надсилають пропозиції нового дизайну паспортів, або ж голосують за запропоновані. Остра брама набрала 15 тисяч голосів і нині займає другу позицію серед найбільш популярних зображень.

Меморіал орлят – польський військовий меморіал у Львові. “Орлята” – це учасники боїв проти Західноукраїнської народної республіки (1918-1919 р) і проти більшовиків (1920 р). Вони були поховані на “Кладовищі захисників Львова”, яке становить частину Личаківського кладовища.