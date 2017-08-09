Очільник «Укрзалізниці» Бальчун подав у відставку

Кабінет міністрів України сьогодні прийме заяву про відставку очільника «Укрзалізниці» Войцеха Бальчуна у зв`язку з особистими обставинами, а тимчасово виконуючим обов`язки голови державної компанії буде призначено першого заступника міністра інфраструктури і голову наглядової ради «Укрзалізниці» Євгена Кравцова.

Про це заявив прем`єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу..

«Сьогодні ми розглянемо заяву Войцеха Бальчуна про відставку. Він прийняв це рішення абсолютно самостійно, я його рішення поважаю. Хочу відзначити, що за цей рік, хто б що сьогодні не говорив, відбулися в тому числі і позитивні зміни. Я хочу подякувати йому за роботу, сказати про те, що я розумію – він працював у складних умовах … Сьогодні ми розглянемо призначення тимчасово виконуючим обов`язки нового керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова. Я підкреслюю – тимчасово. Ми маємо оголосити новий конкурс на пошук кращого кандидата», – сказав Гройсман.

Нагадаємо, 20 квітня 2016 року поляка Войцеха Бальчуна було призначено генеральним директором ПАТ «Укрзалізниця». Тоді прем’єр-міністр Володимир Гройсман нагадав, що номінаційний комітет з призначення керівників держкомпаній при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 12 квітня назвав громадянина Польщі Войцеха Бальчуна переможцем конкурсу на посаду голови «Укрзалізниці».

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