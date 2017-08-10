Найвищий бал з одного предмету ЗНО найбільше отримали випускники з Львівщини та Києва

За результатами цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання 285 осіб отримали 200 балів з одного предмету.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає УНІАН.

«285 осіб отримали 200 балів з одного предмету і з двох предметів – 9 осіб отримали 200 балів. Маю сказати, що 200 бальники з двох предметів – четверо зі Львова, один – з Львівської області, по одному з Києва, з Чернігова, Одеси та Ужгорода», – повідомив Карандій.

Він також підкреслив, що у Києві 82 200-бальника, у Запорізькій та Харківській області – по 18, К Дніпропетровській – 14, у Закарпатській – 14.