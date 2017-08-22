Найбільше українці бояться зростання цін, безробіття, невиплати пенсій — опитування

Серед основних страхів українців переважають економічні: зростання цін, безробіття, невиплати заробітних плат та пенсій.

Про це йдеться у презентованих сьогодні на прес-конференції у Києві результатах опитування, проведених Інститутом соціології НАН України у співпраці з благодійним фондом ”Інтелектуальна перспектива”, передає УНІАН.

За даними опитування, зростання цін бояться 77,1% респондентів, безробіття – 60,6%, невиплати зарплат та пенсій – 62,7%.

Зазначається, що побоювання зростання цін посідає перше місце в усіх регіонах, але частіше про це згадували жителі східних областей України (87%), а відносно рідше — західних (66%).

Також серед найвагоміших страхів — зростання злочинності (42,8%) та напад зовнішнього ворога (38,3%). Про страх нападу зовнішнього ворога помітно частіше згадували мешканці західного регіону (48%).

Соціологи зауважили, що за час проведення опитувань (2000-2017 роки) найістотніші зміни у структурі страхів українців відбулися у 2014 році, коли різко зріс страх перед можливим нападом зовнішнього ворога на Україну (з 7% у 2012 р. до 60% у 2014 р.), страх перед розпадом України як держави (з 12% у 2012 р. до 46% у 2014 р.), страх перед імовірними міжнаціональними конфліктами (11% у 2012 р. до 35% у 2014 р.) та побоювання масових вуличних безладів (17% у 2012 р. і 33% у 2014 р.).

“Втім, за три останні роки ці страхи істотно послабилися, і у 2017 році відносно високим залишається страх нападу зовнішнього ворога на Україну (38%), а от побоювань щодо міжнаціональних конфліктів, масових вуличних безладів та розпаду України як держави стало дещо менше (відповідно, 17%, 21% і 28%)”, – йдеться у результатах опитування.

Опитування проводилось з 3 по 25 липня 2017 року за квотною вибіркою, що представляє доросле населення, починаючи з 17 років. Опитування здійснювалося в усіх областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв`ю за місцем проживання респондентів. Усього було опитано 1,8 тис. осіб. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.