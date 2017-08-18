Нацполіція переведена на посилений варіант несення служби

Національна поліція України переведена на посилений варіант несення служби.

Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час відеоселекторної наради, яка відбулась під головуванням т.в.о. міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

За вказівкою Князєва особовий склад поліції переходить на посилений варіант несення служби у зв’язку з підготовкою до відзначення Дня незалежності України.

«Перевести Національну поліцію на посилене несення служби до особливого розпорядження», – наказав Князєв і додав, що до несення служби на вулицях країни будуть задіяні усі допоміжні служби поліції.