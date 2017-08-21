Нацбанк скасував ліміт на зняття валюти з банківських рахунків

Національний банк України скасовує останні обмеження на видачу коштів з банківських рахунків.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

“Національний банк України продовжує послаблювати антикризові обмеження на валютному ринку, які втратили свою ефективність і актуальність та пом’якшення яких не вплине на стан валютного ринку. Чергові послаблення цього разу стосуються як валютних операцій населення й бізнесу, так і діяльності банків на міжбанківському валютному ринку”, – йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначають, що по-перше, фізичні особи зможуть отримувати готівку в іноземній валюті або банківські метали з поточних і депозитних рахунків через каси та банкомати без обмежень за сумою.

Нагадаємо, з вересня минулого року діяв ліміт, згідно з яким один клієнт на добу міг отримати не більше 250 тис. грн в еквіваленті. Наразі Національний банк вважає за можливе повністю прибрати таке обмеження з огляду на суттєве покращення ліквідності банківської системи в іноземній валюті та стабілізацію валютного ринку. Водночас таке рішення має сприяти подальшому відновленню довіри вкладників до банків.

По-друге, Національний банк лібералізує підхід до ощадних (депозитних) сертифікатів на пред’явника. Так, знімається заборона на їх випуск, яка діяла досі, та скасовується вимога погашати їх лише шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або пред’явника. На додаток, для депозитних сертифікатів в іноземній валюті прибирається вимога до мінімального строку розміщення, який мав становити не менше шести місяців.