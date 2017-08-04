На Львівщині зафіксовано випадок правця у 3-річної дівчинки

На Львівщині зафіксовано випадок правця у 3-річної дитини.

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я, дівчинка 3,5 років з Новояворівська Львівської області у важкому стані.

У лікарні, де вона знаходиться, дитині одразу ввели імуноглобулін, їй надають усю необхідну допомогу.

За попередніми даними, дитина заразилася через потрапляння стороннього предмета в ніс, коли збудник правцю потрапив в організм через слизову оболонку. Дитина не була вакцинована. Це вже 5-й випадок правця серед дітей в Україні цього року. Жоден з хворих не був щеплений.

Міністерство охорони здоров’я закликає батьків вакцинувати дітей відповідно до українського календаря планових щеплень та наздогнати пропущені дози, якщо дитина не була вакцинована вчасно.

*** Правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Від важких форм захворювання смертність сягає більше 50%. Запобігти правцю можна тільки вакцинацією.