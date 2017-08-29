На Львівщини встановили статую Ісуса Христа на найвищій горі області

На горі Пікуй у Турківському районі місцеві селяни встановили 120-сантиметрову статую Ісуса Христа.

Як зазначив сільський голова села Верхнє Гусне Іван Ільницький, статую встановили «задля миру» до Дня Незалежності і невдовзі ще мають освятити. Гора Пікуй висотою 1408 м розташована на межі Львівщини і Закарпаття, вважається найвищою точкою Львівщини. Деякі користувачі соцмереж уже почали висловлювати сумніви, чи зможе статуя витримати суворі зими і грози, які часто трапляються у цьому районі Карпат, повідомляє Zaxid.net.