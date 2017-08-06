На Львівщині водій вантажівки переїхав свого племінника

У Сокальському районі Львівщини водій вантажівки смертельно травмував п’ятирічного племінника.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 5 серпня о 16:30 у с. Волсвин Сокальського району, 34-річний місцевий житель керуючи автомобілем Volksvagen T4 з причепом завантаженим піском, здаючи назад у подвірʼя свого господарства здійснив наїзд на хлопчика 2011 року народження, який від отриманих травм помер по дорозі в лікарню.

Як стало відомо з власних джерел, хлопчик, який доводився племінником водію вантажівки, грався на подвір‘ї і побачивши автівку намагався заскочити на причеп і потрапив під колесо вантажівки. У серпні загиблому хлопчику мало виповнитися 6 років.