На Львівщині внаслідок незаконної врізки в нафтопровід «Дружба» стався витік нафти

На Львівщині 21 серпня виявили несанкціоновану врізку в нафтопровід «Дружба», що призвело до витоку нафтопродукту і забруднення поверхні землі площею 30 кв. м.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 21 серпня надійшло повідомлення, що біля с. Рогізно Жидачівського району зафіксовано кримінальну врізку в нафтопровід діаметром 700 мм «Броди – держкордон» ПАТ «Уктранснафта» філія МН «Дружба».

При обстежені місця врізки виявлено витік нафтопродукту, внаслідок чого забруднено поверхню землі на площі 30 кв. м.

До ліквідації наслідків розгерметизації нафтопроводу залучалися 4 аварійно-відновлювальні бригади філії МН «Дружба» (32 особи та 13 одиниць техніки). На даний час аварію ліквідовано, місце врізки в нафтопровід заварено і загерметизовано. Проводяться роботи зі збору нафтопродукту та забрудненого ґрунту.

На місці події працюють слідчі органи.