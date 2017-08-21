На Львівщині відбулися навчання поліцейських за участю представників ФБР

Майже 40 українських поліцейських обмінювалися з американськими колегами досвідом протидії саморобним вибуховим пристроям.

Як повідомляє Департамент вибухотехнічної служби Національної поліції України, навчання відбувалися у новоствореному Навчальному центрі вибухотехнічної служби Нацполіції.

Зазначається, що заняття в рамках курсу «Огляд місця події за фактом вибуху».

До навчань долучились 27 вибухотехніків зі всієї України та 10 працівників спецпідрозділу КОРД. Також в них брали участь представники аналітичного центру з терористичних вибухових пристроїв ФБР Сполучених Штатів Америки (ТЕDAC).

«Курс передбачав обмін досвідом між українськими фахівцями та їхніми американськими колегами у сфері протидії саморобним вибуховим пристроям. Практичну частину склали криміналістичні прийоми огляду місця події за фактом їх вибуху. Практиці передували заняття з теоретичної частини, а завершувалася практична частина обговоренням її результатів», – йдеться у повідомленні.

В Нацполіції зауважили, що в подальшому навчальний центр здійснюватиме підготовку поліцейських вибухотехніків на постійній основі. Ще однією функцією Центру стане навчання з вибухобезпеки для співробітників цивільних підприємств.