На Львівщині в пункті пропуску «Рава-Руська» затримали контрабанду церковних предметів та ікон

В пункті пропуску «Рава-Руська» Львівського загону спільно із митниками виявили дорогоцінні предмети церковного вжитку, які можуть мати історичну та культурну цінність.

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Так, 12 серпня в пункт пропуску «Рава-Руська» в Україну, по смузі руху «Зелений коридор» прибув легковий автомобіль «Volkswagen» польської реєстрації, яким керував громадянин України.

«Виходячи з аналізу оцінок ризику спільна оглядова група зініціювала проведення більш детального огляду автомобіля. Завдяки цьому рішенню, в салоні та багажнику іномарки були виявлені предмети церковного вжитку. А саме 16 ікон, 26 образів, хрестик з ланцюжком та срібні розарії в асортименті», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники підкреслили, що вилучені предмети передано працівникам Державної фіскальної служби.

В той же час чоловіка, який їх перевозив пропущено через державний кордон.