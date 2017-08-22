На Львівщині в навчаннях «Репід Трайдент-2017» візьмуть участь 3,5 тис. військовослужбовців

В українсько-американських навчаннях «Репід Трайдент-2017», що відбудуться у вересні у Львівській області, візьмуть участь близько 3,5 тис. військовослужбовців.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНІАН.

«У вересні на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині відбудеться українсько-американське навчання із залучення військ «Репід Трайдент-2017», в якому візьмуть участь близько 3,5 тисячі військовослужбовців», – заявив він.

«Зокрема, до 1,5 тисячі – від ЗСУ та до тисячі від Збройних сил США», – уточнив Праута.

Крім того, за його словами, на навчання прибудуть близько однієї тисячі військовослужбовців з інших держав-членів НАТО та країн-учасниць програми «Партнерство заради миру».