На Львівщині у пункті пропуску «Угринів» в автівці на польських «бляхах» виявили 27 кг наркотиків

На Львівщині прикордонники в автомобілі виявили майже 27 кілограмів білого порошку із вмістом наркотичної дії.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Зокрема повідомляється, що прикордонники Львівського загону спільно із митниками в пункті пропуску «Угринів», що на кордоні з Польщею виявили порошок в мікроавтобусі Mercedes польської реєстрації.

Прикордонники підкреслили, що службовий пес зреагував на конструктивні порожнини іномарки, де й було виявлено 26 пакунків білого порошку.

«Громадянин України мав намір вивезти до Польщі майже 27 кілограмів наркотичних речовин із вмістом трамадолу та фентинілу», – йдеться в повідомленні.

«За даним фактом до Нацполіції направлене повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів). Наразі речовину вилучено та разом з власником передано співробітникам УСБУ у Львівській області», – повідомляє ДПСУ.

