На Львівщині скоїв самогубство відомий ветеран АТО

В місті Турка Львівської області 6 серпня поховали відомого ветерана АТО Богдана Богдановича, який покінчив з собою 4 серпня.

Про це повідомила 4-та рота батальйону “Січ” полку МВС “Київ” у Facebook.

У повідомленні говориться, що Богданович як перший ротний з позивним “Маестро” раніше воював в Іраку, з моменту агресії Росії на Донбасі стояв біля витоків створення батальйону “Січ” і пройшов бойові дії в Пісках та Авдіївці.

“В сім’ї там ніби все було нормально. Швидше за все, посттравматичний синдром, який він отримав. Він і в Іраку був, стояв біля витоків батальйону “Січ”, навчав людей, пройшов Піски, Авдіївку. Можливо, це дало своє … Був непоганою людиною, ротним. Був нагороджений державною нагородою. Але так сталося. Це життя. На жаль”, – сказав командир батальйону Олександр Писаренко.

Зазначається, що похорон відбувся 6 серпня у військовому містечку.