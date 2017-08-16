На Львівщині СБУ затримала посадовця фіскальної служби на хабарі в 100 тис. грн.

Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою ДФС викрила на хабарі в 100 тис. грн старшого державного ревізора-інспектора однієї з районних податкових інспекцій управління фіскальної служби Львівської області.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що зловмисниця вимагала 100 тисяч гривень від підприємця за непроведення перевірки та невжиття заходів реагування на порушення податкового законодавства.

«Правоохоронці затримали здирницю під час одержання всієї суми хабара», – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

У прес-службі військової прокуратури Західного регіону кореспонденту уточнили, що затримання хабарниці відбулося вчора, 15 серпня.