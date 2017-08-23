На Львівщині СБУ викрила контрабандний канал поставок психотропів в Україну

На Львівщині СБУ викрила контрабандний канал поставок в Україну незареєстрованих лікарських засобів з вмістом псевдоефедрину.

Як повідомили у прес-службі СБУ, 22 серпня під час догляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter у пункті пропуску «Смільниця» правоохоронці виявили приховані від митного огляду понад п’ять тисяч пігулок, які використовуються наркоділками для виготовлення психотропних речовин амфетамінової групи.

У вилученому препараті вміст прекурсору псевдоефедрин майже в сто разів перевищує дозволений законодавством обʼєм. Вартість контрабандного препарату за цінами «чорного ринку» становить майже 300 тис. грн.

Зі слів громадянки України, яка керувала транспортним засобом, пігулки перевозилися до Львова для подальшої реалізації.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування контрабандного каналу.