На Львівщині розшукують військовослужбовця, який зник під час купання в озері

У Яворівському районі Львівщині під час купання в озері «Піщанське» зник молодий чоловік.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 19 серпня о 20.00 надійшло повідомлення, що в м. Новояворівськ на озері «Піщанське» чоловік зайшов у воду та не повернувся. Обставини події встановлюються.

Як стало відомо з власних джерел, зник 25-річний мешканець Тернопільщини, який проходив військові збори у навчальному центрі Яворівського полігону.

За інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, 19 серпня на водоймах області загинуло двоє осіб.

19 серпня близько 10:00 у с. Оселя Яворівського району в місцевому озері під час купання втопився 52-річний львів’янин. Цього ж дня, близько 16:35, у с. Суховоля Городоцького району в місцевому озері під час купання втопився 43-річний житель с. Зимна Вода Пустомитівського району.