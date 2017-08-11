На Львівщині п’яні чоловіки переїхали приятеля-односельця

У Мостиському районі чоловік загинув  внаслідок наїзду автомобіля.

Подія сталася увечері 10 серпня у селі Підгать. Компанія місцевих чоловіків розпивала спиртне, як раптом один з них нагадав, що мав перевірити, як там худоба на пасовиську. Трійця приятелів сіла в іномарку одного з них і поїхала на пасовище за селом. Переконавшись, що з тваринами все гаразд, двоє чоловіків сіли в автівку, третій десь забарився. Коли  машина почала рухатися заднім ходом, під колеса потрапив їх приятель, який стояв позаду іномарки. Внаслідок наїзду чоловік отримав важкі травми від яких помер дорогою до лікарні.

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