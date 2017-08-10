На Львівщині пройдуть міжнародні військові навчання Rapid trident-2017

На Львівщині на початку вересня стартують міжнародні навчання Rapid trident-2017, участь в яких візьмуть понад 2,5 тисячі військовослужбовців з України та 14 країн-партнерів.

Як повідомляє прес-служба міністерства оборони України, про це заявив генерал армії України Степан Полторак сьогодні, 10 серпня, у ході перевірки стану справ у Національній академії сухопутних військ.

«Цьогорічні навчання пройдуть з більшим масштабом, ніж у попередні роки. Спільна підготовка дає нам хороші шанси на отримання критеріїв і стандартів, які існують у країнах Альянсу, а нашим партнерам — можливість перейняти досвід українських бійців, здобутий у ході бойових дій», — наголосив Полторак.