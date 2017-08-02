На Львівщині прогнозують до 37 градусів тепла

Львівський гідрометцентр попереджає про спекотну погоду. Протягом 2-4 серпня у Львові і Львівській області збережеться спека +35…+37°С (крім гірських районів), повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За даними Українського гідрометцентру, 2 серпня у Львові вдень +33…+35°С, 3 серпня – +34…+36°С, 4 серпня – +31…33°С.

Опадів найближчими днями синоптики не прогнозують.

В Україні 2 серпня погода буде сухою та спекотною. Температура вночі +17…+22°С, вдень +29…+34°С, у західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях +35…+37°С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Відповідно до попередніх прогнозів, спека в Україні послабшає вже з наступного тижня. Про це в ефірі Еспресо.TV заявила синоптик Наталка Діденко.

«За попереднім прогнозом, стійке послаблення спеки орієнтовно очікується з 10 серпня, а поки що спека з невеликими коливаннями домінуватиме в усіх областях України», – наголосила Діденко.

Все про: погода