На Львівщині попрощалися із загиблим в зоні АТО земляком

Сьогодні, 11 серпня, на Пустомитівщині прощалися із Володимиром Зейликом, учасником АТО, який загинув 7 серпня неподалік Мар’їнки.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, разом з родиною, близькими та друзями, в останню путь героя проводжала багатолюдна процесія з представників духовенства, обласної та районної державних адміністрацій, районної і міської рад, служб району, побратими покійного, військові, громадськість.

Поховали бійця у його рідних Лісневичах (мікрорайон м.Пустомити).

Володимир Зейлик народився 14 липня 1996 року. Навчався у Пустомитівській ЗОШ №1. Був призваний на військову службу Пустомитівсько-Городоцьким ОРВК 31.10.2014 року у військову частину А4623 м.Камянка-Бузька Львівської області. Згодом підписав контракт і служив в окремому батальйоні спеціального призначення “Донбас-Україна” (звання – солдат, посада — водій).

У покійного залишилися батьки та 15-річний брат Максим.