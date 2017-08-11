На Львівщині попрощалися із загиблим в зоні АТО земляком

Сьогодні, 11 серпня,  на Пустомитівщині прощалися із Володимиром Зейликом, учасником АТО, який загинув 7 серпня неподалік Мар’їнки.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, разом з родиною, близькими та друзями,  в останню путь героя проводжала багатолюдна процесія з представників духовенства,  обласної та районної державних адміністрацій, районної і міської рад,  служб району,  побратими покійного, військові, громадськість.

Поховали бійця у його рідних Лісневичах (мікрорайон м.Пустомити).

Володимир Зейлик народився 14 липня 1996 року. Навчався у Пустомитівській ЗОШ №1. Був призваний на військову службу  Пустомитівсько-Городоцьким ОРВК 31.10.2014 року у військову частину А4623 м.Камянка-Бузька Львівської області. Згодом підписав контракт і служив в окремому батальйоні спеціального призначення “Донбас-Україна” (звання – солдат, посада — водій).

У покійного залишилися батьки та 15-річний брат  Максим.

 

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