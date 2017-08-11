На Львівщині поліцейські затримали нардепа, який керував автівкою напідпитку – активісти

На Львівщині сьогодні, 11 серпня, працівники поліції затримали громадянина, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомили у відділі комунікацій Нацполіції області, близько 14.00 у селі Великосілки Кам’янка-Бузького району працівники поліції зупинили автомобіль за кермом якого знаходився 48-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. На водія складено протокол за ст 130 КУпАП. У поліції не уточнили марку автомобіля.

Як повідомляється на офіційній сторінці громадської організації «Варта 1», на Львівщині затримали народного депутата Андрія Антонищака, який керував транспортним засобом напідпитку.

«В Кам’янка-Бузькому районі сьогодні затримали депутата Верховної Ради Антонищака А.Ф на авто «Ауді», в стані алкогольного сп’яніння, оформлено по час. 1 ст. 130 КУпАП», – повідомляє голова ГО «Варта 1», депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Довідка. Андрій Антонищак – народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», член Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

УНІАН