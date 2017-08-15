На Львівщині після весілля гості злягли з отруєнням до лікарні

У Золочівському районі Львівщини після весілля до районної лікарні з отруєнням госпіталізували семеро гостей.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 14 серпня о 22:25 в інфекційне відділення Золочівської ЦРЛ з діагнозом гострий гастроентероколіт у стані середньої важкості поступило семеро осіб, з них одна дитина, які 14 серпня вживали продукти під час весілля у кафе “Немо” в с. Янівці Золочівського району.

На даний час госпіталізовано семеро осіб віком від 4 до 52 років, всі пацієнти жителі трьох сіл Золочівського району.