На Львівщині під час спалювання стерні живцем згорів чоловік, ще один отримав опіки

На Львівщині 18 серпня під час спалювання стерні один чоловік отримав смертельні опіки, ще одного госпіталізовано.

Як повідомили у ДСНС, у Городоцькому районі 18 серпня, близько 14.00, під час спалювання сухостою на полі неподалік власного будинку в селі Коропуж у вогні загинув 73-річний місцевий житель. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть пенсіонера.

18 серпня о 16:18 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Оселя Яворівського району на відкритій території. Вогнем знищено суху траву та стерню окремими осередками на площі 10 000 кв.м. Внаслідок пожежі отримав термічні опіки верхніх кінцівок ІІ-ІІІ ступеню 65-річний чоловік, якого в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

Загалом, 18 серпня на території області зафіксовано 10 подій, пов’язаних із пожежами у природних екосистемах (пожежі сухої трави та стерні – 6, пожежа лісової підстилки – 1, пожежі торфу – 2, пожежа на сміттєзвалищі -1), загальною площею 2,4905 га.