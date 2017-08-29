На Львівщині перевірятимуть всі автівки, які перевозять свиней та м‘ясопродукти

На Львівщині посилили заходи безпеки у зв’язку з виявленням в сусідніх областях, зокрема на Закарпатті, випадків захворювання на африканську чуму свиней.

Про це заявив сьогодні під час брифінгу у Львівській ОДА керівник Патрульної поліції Львова Роман Пилипенко.

Зазначається, що вже відсьогодні представники патрульної поліції та Держпродспоживслужби перевірятимуть всі вантажівки та мікроавтобуси, що в’їжджатимуть на територію області, зокрема ті, що перевозять свиней, а також обладнані холодильними камерами та рефрижераторами для перевезення м’ясопродуктів в т.ч. і готової до вживання продукції з м‘яса.

Пилипенко підкреслив, що перевірка здійснюватиметься на трасах міжнародного та державного значення.

«Основна увага буде приділена трасі М06, оскільки це напрямок на Закарпаття, особливо на ділянці від міста Стрий до межі із Закарпатською областю. А вже превентивні заходи введемо на тих трасах, які ми вже патрулюємо: напрямок на Краківець, на Раву-Руську, Шегині і відрізок шляху до міста Червонограда. Разом із патрульними працюватимуть фахівці Держпроспоживслужби, які перевірятимуть документи на вантаж» – сказав Пилипенко.

Він також зазначив, що працівники поліції патрулюють загалом 630 км трас області, сьогодні вже здійснюються перевірки автомобілів, які перевозять свиней та продукцію з них, однак зведених даних про порушників та скільки автівок вже перевірено ще не надходило.

Окрім того, начальник Головного управління Держпроспоживслужби у Львівській області Євген Баркита під час брифінгу наголосив, що ситуація в області знаходиться під контролем.

«Наразі наші спеціалісти працюють в кожному селі, вони контролюють ситуацію і перевіряють кожен випадок загибелі свиней. Для цього роблять спеціальні аналізи, щоб виключити ймовірність зараження», – зазначив Баркита.

Поки що жодного випадку захворювання на африканську чуму свиней у Львівській області не виявлено.