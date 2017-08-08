На Львівщині перекинувся автобус з туристами

Унаслідок ДТП туристичного автобуса «Неоплан 516» та мікроавтобуса «Сітроен Джампі» у селі Нагірне Сколівського району загинув водій буса. Семеро пасажирів автобуса госпіталізовані до лікарні.

Про це 7 серпня повідомили у прес-службі поліції Львівщини.

Як повідомила працівниця прес-служби, близько 11:00 у селі Нагірне Сколівського району зіткнулися туристичний автобус «Неоплан 516», за кермом якого був 46-річний мешканець Пустомитівського району, та мікроавтобус «Сітроен Джампі», яким керував 56-річний мешканець Івано-Франківської області.

Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса загинув. Сімох пасажирів автобуса з травмами госпіталізували до лікарні.

Туристичний автобус «Відень-Будапешт-Львів» повертався з-за кордону до Львова. У ньому перебували 43 пасажири – громадяни України.

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