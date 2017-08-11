На Львівщині начальника митного поста затримали під час передачі хабара

На Львівщині затримано працівника митниці ГУ ДФС Львівщини під час передачі неправомірної вигоди.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, 11 серпня прокуратурою Львівської області спільно з управлінням внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області задокументовано та затримано начальника митного поста Західний Львівської митниці ДФС під час передачі неправомірної вигоди працівнику УВБ у сумі 1300 доларів США та 1500 гривень у вигляді щомісячної плати за неперешкоджання у протиправній діяльності підпорядкованого йому підрозділу.

Відомості про вказаний факт внесено до ЄРДР за ч.3 ст. 369 КК України. Проводяться необхідні слідчі дії.

На даний час, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчими, за участю підозрюваного, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від посади.