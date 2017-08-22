На Львівщині меценат врятував від смерті двох чоловіків в яких діагностували ботулізм

На Львівщині вчора, 21 серпня, у двох мешканців Сокальського району діагностували ботулізм.

Як розповіла завідувач 4-го відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян, 58 та 59-річних чоловіків доставили до лікарні у вкрай важкому стані, була реальна загроза їх життю, передає УНІАН.

«Один з пацієнтів у вкрай важкому стані перебуває в реанімації на штучній вентиляції легень, стан іншого – стабільно важкий, дихає самостійно. Завдяки тому, що було введено сироватку від ботулізму, пацієнти не померли, адже стан обох був критичний», – зазначила Алексанян.

За її словами, сироватки у лікарні не було, її придбав меценат, який бажає залишатися невідомим широкому загалу.

«Чоловіки вчора вживали в їжу м‘ясний паштет домашнього приготування, до того ж він був зроблений три роки тому, що взагалі неприпустимо. Судячи з усього паштет був дуже сильно інфікований і містив високу дозу токсинів, оскільки вже через три години після споживання консерви чоловіки захворіли, їх стан був критичний», – зазначила лікар.