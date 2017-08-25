На Львівщині іноземець переїхав пішохода

На Львівщині під колесами автомобіля, за кермом якого перебував громадянин Словенії, загинув пішохід.

Як повідомили у відділі комунікацій Нацполіції області, встановлено, що 47-річний житель Дрогобицького району рухався по правій стороні проїжджої частини дороги і потрапив під колеса «Пежо».

Дородньо-транспортна пригода трапилася 24 серпня о 22.50 на вулиці Дрогобицькій у селі Рихтичі, Дрогобицького району.

Як встановили правоохоронці, 52-річний іноземець, керуючи автомобілем «Пежо Джанко 807», скоїв наїзд на пішохода, 47-річного мешканця одного з сіл Дрогобицького району, який рухався в попутньому напрямку по правій стороні проїжджої частини дороги.

Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.