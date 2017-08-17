На Львівщині горить найбільший в області терикон

На Львівщині вже завершено виконано 55 відсотків робіт з гасіння терикону поблизу села Сілець.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, про це 16 серпня, під час огляду породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», що розташований у селі Сілець Сокальського району, розповів директор департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА Михайло Мельник.

Загальна площа відвалу складає 65 га, на ньому розміщено близько 50 млн.м3 породи після збагачення вугілля, це найбільший терикон, що розташований на території області.

Станом на середину серпня, аби ліквідувати загоряння усередині схилу працює більше 10 одиниць техніки, завезено 41,3 тис м3 сировини для підготовки інертного матеріалу. Також впродовж тижня завезено 825 м3 інертного матеріалу, що унеможливлює тління. Роботи, які проводить підрядна організація, контролюють в департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА, а також активісти та громади навколишніх сіл.

До сьогодні на території терикону нанесений захисний шар інертного матеріалу на площі 22,5 тис м2 східного схилу. Також фахівці розпочали роботи з влаштування дренажного рову вздовж схилу, зараз вирито майже 80 метрів.

Також тривають роботи із заливки території антипірогеном. Залито ділянку протяжністю 520 метрів погонних, для чого використано 1560 м3 антипірогену, що становить 46% від потреби. Розпочалися роботи з торкретування, проведено укладку на площі 380 м2.

Окрім того, аби локалізувати осередки загорянь, спеціалісти використовують спеціальні технології заливання схилу, запозичені із-за кордону.

«Також визначено дві експериментальні ділянки у важкодоступних місцях терикону, які передбачають інноваційні методи боротьби із тлінням всередині відвалу. Такі підходи використовують у Європі» – зазначив Михайло Мельник.

За оцінками фахівців закінчать роботи з гасіння терикону до кінця вересня.

Довідка:

У квітні Кабмін виділив кошти в сумі 11 млн 882,5 тис гривень для здійснення першочергових невідкладних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території Сокальського району.