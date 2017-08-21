На Львівщині ДФС проводить обшуки на спиртзаводах

Державна фіскальна служба України проводить обшуки на виробничих, складських та офісних приміщеннях 27 державних спиртових заводів в 11 областях.

Про це повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook.

”Продовжуємо масштабну спецоперацію з протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю. В ході обшуків, які розпочалися сьогодні вранці, вже виявлено та вилучено тисячу тонн необлікованого спирту. І це лише кілька заводів. Працюємо далі”, – йдеться у дописі.

Білан зауважив, що на даному етапі ”260 співробітників податкової міліції проводять обшуки в виробничих, складських та офісних приміщеннях 27 державних спиртових заводів, які не входять до складу ДП ”Укрспирт”, а є самостійними державними підприємствами”.

”Слідчі дії проводяться в 11 областях: Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській”, – додав заступник голови ДФС.

Він додав, що рішення про проведення обшуків було прийнято після отримання інформації про можливе невраховане виробництво і продаж спирту без сплати акцизного податку низкою заводів.

”До того ж факти неврахованого виробництва спирту на потужностях легальних спиртових заводів України підтвердилися в ході попередніх етапів спецоперації”, – підкреслив Білан.

Крім того, він додав, що обшуки проводяться на підставі ухвали суду в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 і ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) КК.