На Львівщині десятки людей стали жертвами гепатиту у лікарнях та перукарнях

У липні зареєстровано 6 випадків вірусного гепатиту А, 9 випадків гепатиту В та два випадки гепатиту С.

Про це повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі, інформує Львівський портал.

За 7 місяців 2017 року зареєстровано 39 випадків вірусного гепатиту А.

Перевищення середньообласного показника зареєстровано у: Бродівському, Буському, Городоцькому, Сокальському районах та у містах Самбір, Бориславі, Львів, Червоноград.

З вогнищ вірусного гепатиту А на бактеріологічні показники досліджено 102 проби водопровідної води, при бактеріологічному дослідженні яких виявлено 2 відхилення у м. Бориславі та м. Трускавці.

Водночас захворюваність на гепатит В за 7 місяців 2017 знизилась в 1,3 рази, зареєстровано 59 випадків проти 82 за аналогічний період минулого року.

Серед дитячого населення області випадків інфікування вірусним гепатитом В з початку року не зареєстрован. Найвищі показники захворюваності серед дорослого населення області мають місце у вікових групах: 30-39р. -18; 40-49р.-6; 50-59р.-13; 60р. і старше – 9 випадків.

Серед ймовірних факторів інфікування:

– при отриманні стоматологічних послуг у приватному стоматкабінеті без вказання адреси – 8 випадків

– перукарські послуги без вказання адреси-1 випадок

– перукарські послуги перукарня «Шарм» м. Львів вул. Сихівська,8 –1 випадок

– манікюр у приватному салоні (м. Мукачево без вказання адреси; ТЦ «Лівобережний» м. Київ) -2 випадки

– при отриманні стоматологічних послуг у державному стоматкабінеті без вказання адреси – 1 випадок

– проведення хірургічних втручань у медичних закладах, зокрема у : хірургічному відділенні Дрогобицької ЦМЛ, ІІ гінекологічному відділенні 3 міської лікарні, хірургічному відділенні 5 міської лікарні, судиннної хірургії обласної клінічної лікарні, ларингектомія та голосове протезування у «ЛДОР ЛДЦ»- 5 випадків

– манікюр, педикюр салон «Розкіш» м. Львів вул. Шекавицька,2 – 1 випадок

– манікюр, педикюр у домашніх умовах – 6 випадків

– проведення медичних маніпуляцій у 5 міській лікарні, Дрогобицькій МЛ№1, Стрийській лікарні залізної дороги ; переливання плазми крові Дрогобицька філія ЛО ЦСК– 4 випадки

– порушення протиепідемічного режиму у ЗОЗ серед медиків: хірург хірургічного від. «Інституту патології крові та трансфузійної медицини Національної академії МНУ»; молодша медсестра КДЛ «ЛДОР ЛДЦ» -2 (3,3%);

– введення наркотичних речовин – 6 (10,1%);

– статевий шлях інфікування-4 (6,7%);

– шлях інфікування не встановлений – 18 випадків ( 30,5%).

Щодо гепатиту С, що вражає печінку, то за 7 місяців 2017 року зареєстровано 17 випадків серед дорослих. Розподіл захворілих серед вікових груп дорослого населення області: 20-29р.-2; 30-39р. – 6; 40-49р.- 2; 50-59р.- 5 випадків.

Серед ймовірних факторів інфікування:

– отримання стоматологічних послуг у приватному стоматкабінеті без вказання адреси – 1 випадок (5,8 %);

– введення наркотичних речовин -2 (11,7%);

– хірургічне втручання в ЛПЗ (гінекологічне від. №1 ЛШМД-1; Український Державний медико-соціальний Центр ветеранів війни (Київська область)- 1) -2 (11,7%);

– статевий шлях інфікування – 2 (11,7 %);

– манікюр ( салон м.Самбір Площа Ринок) -1 (5,8%);

– манікюр на дому -1 (5,8%);

– шлях інфікування не встановлений – 8 випадків (47,1 %).