На Львівщині через п‘яного водія «Жигулів» постраждало семеро людей

На Львівщині внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом отримали травми різного ступеню важкості вісім людей.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 7 серпня о 18:26 на трасі Київ – Чоп поблизу с. Любинці Стрийського району відбулося зіткнення легкового автомобіля “ВАЗ 2108” та мікроавтобусу “Мерседес”.

Внаслідок ДТП отримали травми різного ступеню важкості 8 осіб (дорослі), серед яких водій легковика: три особи від госпіталізації відмовились, дві особи після огляду та надання необхідної медичної допомоги відправлено для проходження амбулаторного лікування за місцем проживання, троє постраждалих госпіталізовано до Стрийської ЦРЛ.

Причини події встановлюються.

Як стало відомо з власних джерел, 39-річний водій «Жигулів», житель Львівщини, на момент скоєння ДТП, як діагностували медики, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Серед постраждалих 5 пасажирів мікроавтобуса, мешканці Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей.

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