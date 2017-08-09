На Луганщині та Донеччині встановлять обеліски загиблим воїнам з Львівщини

До Дня Незалежності України – 24 серпня на Луганщині та Донеччині встановлять ще декілька обелісків на місцях загибелі військовослужбовців із Львівщини.

Як повідомила прес-служба Львівської обласної ради, про це стало відомо сьогодні, 9 серпня, під час робочої наради за участі голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина.

Планується, що в Луганській області обеліски встановлять у Станиці Луганській, Щасті, Кримському та Трьохізбенці.

Крім того, на території Донецької області на горі Карачун зведуть пам’ятний знак екіпажу підполковника Андрія Бєлкіна на Мі-8МТ, що загинув на цьому місці в 2014 році – за кілька днів до звільнення Слов’янська.

Учать у нараді також взяли представники управління капітального будівництва , департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА та волонтер Микола Маланич.