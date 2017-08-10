На АЗС подорожчав автогаз

З 9 по 10 серпня роздрібні ціни на скраплений газ зросли на 10-49 копійок/літр, повідомляє Новое время.

Так, на АЗС Socar та KLO в Києві вартість скрапленого газу зросла на 10-20 копійок/літр – до 11,79 гривні/літр. У свою чергу, SunOil підвищив вартість LPG на 40 копійок/літр, а Mango – на 49 копійок/літр. Крім того, в мережі UPG ціна автогазу збільшилася на 30 копійок/літр – до 10,90 гривні/літр.

Подорожчання спостерігалося на заправках багатьох регіональних мереж.

Таким чином, за станом на 10 серпня 2017 року середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла до 11,15 гривні/літр.