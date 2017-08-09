Міськрада Львова вимагає порушити кримінальне провадження за фактом незаконного будівництва

З метою захисту прав та законних інтересів мешканців територіальної громади Львова, які вклали кошти у неправомірне будівництво, та захисту своїх прав, як власника земельної ділянки, мерія Львова звернулась у правоохоронні органи щодо протиправного будівництва компанії «Ірокс».

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, відповідні листи скеровані міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову, прокурору Львівської області Юрію Квятківському, начальнику Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерію Середі, голові Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексію Кудрявцеву та директору департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області Роману Желиху.

Як зазначено у листах, «ПрАТ «Ірокс» протягом багатьох років проводить протиправне будівництво багатоповерхових будинків на вул. Антонича-Майданній, вул. Шевченка, 418, вул. Тернопільській, 42. Таке будівництво ведеться без документів на землекористування, без відповідних містобудівних умов та обмежень, інших дозвільних документів».

Відтак, Львівська міська рада просить порушити кримінальне провадження щодо керівника ПрАТ «Ірокс», який повністю нівелює вимоги законодавства у сфері будівництва, а також – щодо посадових осіб Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області (тепер департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

Довідка.

Будівництво будинків на вул. Антонича-Майданній здійснено на земельній ділянці, яка належить до земель м. Львова, що не надані у власність чи користування. Вказана земельна ділянка 18.02.1988 р. відводилась рішенням виконкому Львівської міської ради народних депутатів автогаражному кооперативу № 15 Ленінського району для будівництва 2-ох – 5-ти поверхових гаражів-стоянок.

Не зважаючи на це, всупереч закріпленому законодавством порядку щодо відведення земельних ділянок для будівництва, починаючи з 2006 р., на підставі договору про виконання будівельно-монтажних робіт ПрАТ «Ірокс» на вул. Антонича-Майданній, розпочав будівництво 3-ох та 6- ти поверхових будинків. Будівництво проводилось без належних документів: жодними виконавчими органами Львівської міської ради не видавались містобудівні умови та обмеження.

Однак, це не стало перешкодою для визнання господарським судом Львівської області у 2012 р. права власності на триповерховий житловий будинок по вул. Антонича, 8-А (Антонича-Майданна) корпус № 8 та 6, а також, на шестиповерховий житловий будинок по вул. Антонича, 8-А (Антонича-Майданна). В подальшому саме Департамент ДАБІ у Львівській області, порушуючи законодавство, видає забудовнику декларації про готовність об’єктів до експлуатації (корпуси № 2, 3, 5, 6, 7, 8 (10 пов. + мансарда). Намагаючись зрозуміти те, що декларації видавались на підставі рішення Львівського окружного адміністративного суду від 03.04.2013 р. оскарженого в апеляційному порядку, не можливо пояснити, чому департамент ДАБІ не домігся перегляду рішень у Вищому адміністративному суді України.

Аналогічна ситуація і з об’єктом на вул. Шевченка, 418. Так, за вказаною адресою Львівська міська рада не приймала рішення про надання земельної ділянки для будівництва багатоповерхового житлового будинку, містобудівні умови та обмеження на будівництво також не видавалися уповноваженими органами місцевого самоврядування.

Приписом №18 від 18.05.2010р. управління Держкомзему у м. Львові зобов’язано ПрАТ «Ірокс» оформити документи, що посвідчують право користування земельною ділянкою, однак актом дотримання вимог містобудівного законодавства від 07.07.2010р. було встановлено факт невиконання припису, у зв’язку із чим 07.07.2010р. було складено протокол про адміністративне правопорушення та винесена постанова управління Держкомзему у м. Львові №15 від 13.07.2010р. про накладення адміністративного стягнення за порушення земельного законодавства.

Однак, керівник ПрАТ «Ірокс», злісно ухиляючись від дотримання вимог законодавства, не виконав вимог припису.

Окрім того, будівництво проведено без отримання вихідних даних на проектування, без належним чином розробленої та затверджувальної проектної документації, що є порушенням ст. 7, ч. 1 ст. 9, абз. 4, ч. 1 ст. 27 Закону України «Про архітектурну діяльність», ч. 5 ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», без документів на право власності чи користування земельною ділянкою, на якій проводиться будівництво, чим порушено ч. 4 ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». ПАТ «Ірокс» проводить будівництво окремо стоячого житлового будинку розміром в плані 31х11,5+6х7,5 (біля секції №9) без права на виконання будівельних робіт (зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт, об’єкт відноситься до ІІІ категорії складності, згідно ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва», чим порушено п. 2 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», абз. 3 п.2 «Порядку виконання будівельних робіт», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466. ПрАТ «Ірокс» в 2013-2015 роках не забезпечено здійснення технічного нагляду на об’єкті будівництва багатоквартирних житлових будинків на вул.. Шевченка, 418 м. Львові, що є порушенням ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури», затвердженого Постановою КМУ від 11.07.2007 року №903.ПрАТ «Ірокс» проводить будівельні роботи з будівництва секцій №3, №4, №9, №10,№11, №12 багатосекційного житлового будинку а також будівництва окремо стоячого житлового будинку розміром в плані 31х11,5+6х7,5 (біля секції №9) з порушенням будівельних норм, а саме: п. 1.17 ДБН А.3.1-5-2009, п.2.1.1 ДБН А.3.1-5-2009, п. 1.5, п. 2.2.3 ДБН А.3.1-5-2009.

Крім того, будівництво окремо стоячого житлового будинку здійснюється на відстані 25 м від залізничної колії, що є порушенням п. 7.8 ДБН 360-92**.

Незважаючи на відсутність документів на землекористування, подальше будівництво та прийняття в експлуатацію будинку по вул. Шевченка, 418 у м. Львові стало можливим у зв’язку з протиправними діями посадових осіб Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області.

Так, 10.07.2014 Інспекція ДАБК зареєструвала ЗАТ «Ірокс» Декларацію про готовність об’єкта для експлуатації реконструкція незавершеного будівництва багатоквартирного житлового 185 квартирного житлового будинку корпус № 25 по генплану (перша черга секції 1-2, 5, 6, 7-8).

25.09.2015 Інспекція ДАБК зареєструвала ЗАТ «Ірокс» Декларацію про готовність об’єкта для експлуатації реконструкція незавершеного будівництва багатоквартирного 96 квартирного житлового будинку корпус № 25 по генплану (друга черга секції 9-10).

28.09.2015 Інспекція ДАБК зареєструвала ЗАТ «Ірокс» Декларацію про готовність об’єкта для експлуатації реконструкція незавершеного будівництва багатоквартирного 87 квартирного житлового будинку корпус № 25 по генплану (четверта черга секції 11-12).

25.09.2015 Інспекція ДАБК зареєструвала ЗАТ «Ірокс» Декларацію про готовність об’єкта для експлуатації реконструкція незавершеного будівництва багатоквартирного 87 квартирного житлового будинку корпус № 25 по генплану (третя черга секції 3-4).

При цьому, здача в експлуатацію відбулася без прийняття в експлуатацію електричних мереж будинку та розпуску загальнобудинкового обліку електроенергії, підключення до інженерних мереж газо-, водо- та електропостачання.

Будівництво багатоповерхових житлових будинків на вул. Тернопільській, 42 у м. Львова також є одним з тих, що належить до незаконних будівництв, якими на території м. Львова займається ПрАТ «Ірокс».

Так, до сьогоднішнього дня в управлінні архітектури департаменту містобудування не зареєстровано жодного звернення ПрАТ «Ірокс» щодо отримання вихідних даних чи містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на вул. Тернопільська, 42 у м. Львові.

Одночасно, відділом Держгеокадастру у м. Львові Львівської області при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області, надано довідку №18-1323-0.2-4797/2-16 від 12.10.2016, про правовий статус земельної ділянки на вул. Тернопільська, 42 у м. Львові. відповідно до останньої, земельна ділянка на вул. Тернопільська, 42 у м. Львові, входить в межі земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні підприємства торгівлі «Персенківка» без належно оформлених правовстановлюючих документів на земельну ділянку (згідно списку землекористувачів і землевласників Галицького району м. Львова, затвердженого рішенням виконкому Львівської міської ради №51 від 06.02.1998р. «Про інвентаризацію земель м. Львова»). За категорією земель вказана земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови.

У своєму листі від 05.04.2017 р. начальнику інспекції архітектурно-будівельного контролю у м. Львові директор департаменту ДАБІ у Львівській області стверджує факт проведення будівельних робіт без документів на право власності чи користування земельною ділянкою, що є порушенням ст. 125 ЗК України, ст. 376 ЦК України та ст. 26 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності». Однак, не зважаючи на це, підпорядкованою йому установою ще у 2008 р. ПАТ «Ірокс» було видано дозвіл на виконання будівельних робіт (реконструкцію нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий будинок з добудовою та надбудовою на вул. Тернопільській, 42 у м. Львові) без жодних документів, які необхідні для отримання такого дозволу (містобудівних умов та обмежень, виданих виконавчим органом Львівської міської ради).